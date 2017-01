Theresa May va propune infiintarea de scoli de matematici speciale in fiecare oras. Invatamantul tehnic, parte a strategiei post- Brexit

Un pachet de 170 milioane de lire care va stabili "Institutute de Tehnologii" va fi , de asemenea, anuntat in cadrul strategiei industriale a guvernului.Masurile incearca sa corecteze productivitatea scazuta a Marii Britanii, comparat cu alte tari dezvoltate.Strategia va mai incerca sa plaseze educatia tehnica pe pozitie de egalitate cu educatia academica, o alta miscare pe care ministri o vizeaza de ani de zile.Theresa May a indicat aceasta directie in discursul in care a prezentat pozitia Marii Britanii in negocierile de Brexit: "Strategia noastra industriala moderna este o parte critica a planului nostru pentru Marea Britanie post-Brexit.Dupa ce parasim UE, ne va ajuta sa obtinem un premiu mai mare: sansa de a construi o Mare britanie mai puternica, mai corecta, care se afla la inaltime in lume si are premisele pentru a reusi pe termen lung. Eset un pas vital catre construirea unei tari in care prosperitatea este impartita si unde exista oportunitati reale pentru toti.Actiunile noastre vor asigura ca tinerii isi dezvolta abilitatile de care au nevoie pentru a ocupa pe viitor locuri de munca bine platite si cu calificare inalta. Asta inseamna incurajarea educatiei tehnice si sa ne asiguram ca oferim celor care urmeaza rute tehnice aceleasi oportunitati si respect pe care le oferim absolventilor de universitati."Scolile Exeter si College London Mathematics vor fi luate drept exemplu. Surse din guvern au declarat pentru The Telegraph ca tinta este infiintarea unor scoli de matematici speciale in fiecare oras britanic.