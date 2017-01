Guvernul britanic, acuzat ca a acoperit esecul inregistrat la un test din programul de descurajare nucleara Trident. O racheta lansata in directia tarmului african s-ar fi indreptat spre SUA. Theresa May refuza sa raspunda

O racheta Trident IID5 nearmata, lansata in iunie 2016 de pe un submarin britanic, a luat-o in directia gresita, indreptandu-se catre SUA.Publicatia britanica citeaza o sursa din Marina care sustine ca "esecul dezastruos" a cauzat panica la Downing Street, Executivul temandu-se ca ar distruge credibilitatea programului britanic de descurajare nucleara, asa ca autoritatile au decis sa acopere incidentul.In iulie, la cateva saptamani dupa test si la cateva zile dupa ce Theresa May a devenit premier, parlamentarii britanici au votat coplesitor pentru acordarea a 40 miliarde de lire pentru inlocuirea programului Trident. May a creat uimire in dezbaterea parlamentara cand a afirmat clar ca ar fi dispusa sa autorizeze o lovitura nucleara care ar omora 100.000 de oameni. May nu a facut insa nicio referire la test.Invitata duminica la BBC, Theresa May a refuzat in repetate randuri sa raspunda daca era la curent cu esecul testului cand s-a adresat Parlamentului in timpul dezbaterii."Tot timpul au loc teste, regulat, pentru elementele din programul de descurajare nucleara. In aceea dezbatere vorbeam despre ce se va intampla pe viitor", a afirmat May.Potrivit Sunday Times, racheta lansata de pe HMS Vengeance ar fi trebuit sa loveasca o tinta din ocean, aflata in largul coastei vestice a Africii. Publicatia mai relateaza ca nu se cunoaste cauza erorii, insa a suferit o defectiune in timpul zborului, dupa iesirea din apa.HMS Vengeance, unul dintre cele 4 submarine brianice de clasa Vanguard, concepute sa poaret rachetele balistice Trident, au revenit la apa in decembrie 2015 dupa un program de refacere de 350 milioane de lire, ce a inclus instalarea unor echipamente mai bune de lansare a rachetelor si un sistem computerizat imbunatatit.Testele sunt rare, avand in vedere ca fiecare racheta costa circa 17 milioane de lire. Testele efectuate anterior au fost anuntate public, iar un unele cazuri autoritatile au dat presei imagini video. Este pentru prima data cand se aude ceva despre un preuspus test cares a fi avut loc in urma cu un an.