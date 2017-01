Parlamentul rus ar putea elimina din Codul Penal infractiune de lovire in cazul membrilor familiei

Potrivit proiectului de lege, lovirea unui membru al familiei va fi pedepsita cu o amenda de mai putin de 30.000 de ruble, adica 500 de dolari, sau cu pana la 15 zile de inchisoare.Daca Duma va aproba si in a doua lectura proiectul de lege, cea de a treia, si ultima, va fi doar o formalitate. Din Duma, textul va ajunge in camera superioara a Parlamentului, unde sansele de a fi respins sunt aproape nule, apoi pe masa presedintelui Vladimir Putin, pentru promulgare.Proiectul de lege vine dupa ce Curtea Suprema a decis in vara sa scoata din Codul Penal lovirea care nu provoaca rani grave, insa a mentinut ca infractiune lovirea unui membru al familiei.Activistii conservatori au obiectat spunand ca, in acest conditii, lovirea unui copil de catre parinte va fi pedepsita mai dur decat lovirea unui copil de catre un strain.Dezbaterea a luat amploare la sfarsitul anului trecut, cand un jurnalist conservator i-a adresat o intrebare in acest sens lui Putin, in conferinta sa anuala."Daca tatal loveste un copil pentru un motiv bun, ca mijloc de educatie, una traditional rusa, va fi condamnat la doi ani de inchisoare - iar daca un vecin face acest lucru, scapa cu amenda!", a spus jurnalistul.Putin a raspuns ca "este mai bine sa nu fie loviti copiii si sa fie invocate traditii". "Nu ar trebui sa exageram (cu pedepsirea lovirii - n.r.). Nu este bine, le face rau familiilor", a adaugat el.Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, a trimis o scrisoare presedintilor celor doua camere ale Parlamentului rus pentru a-si exprima ingrijorarea in legatura cu proiectul de lege.Aproape 20% dintre rusi spun ca este in regula sa loveasca uneori sotul, sotia sau copiii. In 2013, peste 9.000 de femei au fost ucise in violente domestice.Datele privind violentele domestice din Rusia sunt vagi, dar statisticile Ministerului de Interne arata ca 40% dintre toate infractiunile violente din Rusia sunt comise in familie. In 2013, peste 9.000 de femei au fost ucise in violente domestice.