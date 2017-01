Israelul reia colonizarea teritoriilor palestiniene, la doua zile dupa investirea lui Trump: A aprobat construirea a 566 de case in Ierusalimul de est si intentioneaza sa autorizeze alte 11.000 de constructii

Autorizatiile de constructie pentru aceste case au fost inghetate la finalul lunii decembrie la solicitarea premierului Benjamin Netanyahu, in asteptarea sosirii lui Trump la Casa Alba, a precizat pentru AFP Meir Turjeman, presedintele comisiei pentru constructii si pentru planificarea municipalitatii Ierusalim.Casele vor fin construite in cartierele de colonizare Pisgat Zeev, Ramot si Ramat Shlomo, a precizat Meir Turjeman.Potrivit reprezentantului municipalitatii, "regulile jocului s-au schimbat odata cu venirea la putere a lui Donald Trump. Nu mai avem mainile legate la spate ca in timpul lui mandatului lui Barack Obama, putem in sfarsit sa construim"."Cele 566 de case nu sunt decat un prim pas. Avem planuri pentru constructia a 11.000 de case care asteapta autorizatii" in cartierele de colonizare din Ierusalimul de Est, a adaugat Turjmen.Ierusalimul de est este partea palestiniana a Ierusalimului.Benjamin Netanyahu a salutat calduros venirea la putere a lui Donald Trump. Liderul israelian a avut relatiile tensionate cu Barack Obama, acesta din urma fiind critic la adresa coloniilor, pe care le considera un obstacol in calea reluarii negocierilor cu palestinienii, inghetate de peste doi ani.Tensiunile cu Obama a atins punctul culminant pe 23 decembrie, cand, pentru prima data din 1979,Statele Unite ale Americii nu si-a exercitat dreptul de veto la o rezolutie ONU care condamna coloniile israelien e.