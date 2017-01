Trump a profitat de vizita la CIA pentru a critica presa pentru modul in care a acoperit ziua investiturii

Intr-un discurs improvizat, el a exagerat amploarea multimii care s-a strans pe National Mall pentru a-l vedea depunand juramantul. Potrivit lui Trump, multimea "a ajuns pana la Monumentul Washington", desi fotografiile si filmarile au aratat contrariul.Presedintele a lansat criticile dure in timp ce se afla in fata unui monument in onoarea ofiterilor CIA ucisi in timp ce serveau Statele Unite.Decizia lui Trump de a vizita sediul CIA in prima sa zi plina ca presedinte a fost menita sa fie un gest public de apreciere a comunitatii de informatii, pe care a criticat-o in repetate randuri pe parcursul perioadei de tranzitie.In discursul rostit in fata a circa 400 de oficiali CIA, el a negat ca ar fi avut o disputa cu serviciile de informatii, ci a fost "exact contrariul". El a criticat din nou presa pentru ca a lasat aceasta impresie."Nimeni nu sustine mai mult comunitatea de informatii si CIA decat Donald Trump", a spus el. "Nimeni", a adaugat presedintele.El a le-a spus angajatilor ca sunt persoane speciale si extraordinare. "Va sustin atat de mult", a dat asigurari Trump.Vizita la cartierul general al Agentiei Centrale de Informatii din Langley, Virginia, are un caracter simbolic, dupa ce Trump a pus sub semnul intrebarii concluzia CIA ca Rusia a fost implicata in atacurile informatice care au interferat cu alegerile americane.Trump a acceptat in cele din urma concluzia privind implicarea Rusiei, insa la inceputul acestei luni a pus sub semnul intrebarii profesionalismul CIA, cand i-a acuzat pe unii agenti de scurgeri de informatii catre presa, in legatura cu acuzatii nedovedite ca Moscova ar avea materiale compromitatoare despre el.El a comparat metodele agentiilor americane de informatii cu tactici ale Germaniei naziste.In replica, directorul CIA John Brennan i-a atras atentia lui Trump ca "trebuie sa aiba grija pentru ca nu apreciaza si nu intelege in totalitate ce implicatii vor exista".