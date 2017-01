SUA: Trump interzice accesul la Twitter al Serviciului National pentru Parcuri, in urma pozelor cu multimea de la investire

Compare the crowds: 2009 inauguration at left, 2017 inauguration at right.#Inauguration pic.twitter.com/y7RhIR2nfC — Binyamin Appelbaum (@BCAppelbaum) 20 ianuarie 2017

We regret the mistaken RTs from our account yesterday and look forward to continuing to share the beauty and history of our parks with you pic.twitter.com/mctNNvlrmv — NationalParkService (@NatlParkService) 21 ianuarie 2017

Serviciul National pentru Parcuri a redistribuit vineri un mesaj al reporterului New York Times Binyamin Appelbaum. "Comparati multumile: investirea din 2009 la stanga, investirea din 2017 la dreapta", scria in tweet-ul care era insotit de imagini de la cele doua evenimente.Serviciul National pentru Parcuri a sters intre timp mesajul.Dupa ce presa a scris despre diferenta dintre numarul de participanti, un reprezentant al Departamentului de Afaceri Interne, de care apartine serviciul, a anuntat angajatii ca "noua administratie a cerut ca Departamentul si toate birourile sale sa nu transmita tweet-uri in acest week-end si sa astepte instructiuni pana luni"."Va rog sa va asigurati ca orice tweet-uri programate nu mai sunt programate", a adaugat el in mesaj.Sambata, Serviciul National pentru Parcuri a calificat redistribuirea mesajului pe Twitter drept o greseala.In imaginile de la investirea lui Trump publicate online se vad zone goale, iar in cele din 2009 nu existau astfel de spatii. Pe de alta parte, fotografiile nu ii arata pe cei care au urmarit ceremonia din partea de vest a Monumentului Washingtonului.In plus, iarba de pe National Mall a fost acoperita cu folie alba de plastic pentru ceremonia lui Trump, astfel ca spatiile goale sunt mai vizibile.