​LIVE VIDEO Sute de mii de oameni s-au strans la Washington pentru Marsul Femeilor, dupa investirea lui Trump la presedintie

Actress America Ferrera speaks at the #WomensMarch in Washington, DC: "Our rights have all been under attack" https://t.co/fVsrXa6oaj — CNN Politics (@CNNPolitics) 21 ianuarie 2017

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 21 ianuarie 2017

Urmareste LIVE VIDEO Marsul Femeilor de la Washington:"Marsaluim astazi (sambata - n.r.) pentru baza morala a acestei natiuni, impotriva careia noul nostru presedinte poarta un razboi", a spus actrita America Ferrera multimii stranse la Washington. "Demnitatea noastra, caracterul nostru, drepturile noastre au fost toate atacate, iar o platforma a urii si diviziunii a preluat puterea ieri (vineri - n.r.). Insa presedintele nu este America (...). Noi suntem America si ramanem aici", a adaugat ea.Hillary Clinton nu participa la mars, dar le-a multumit pe Twitter manifestantilor pentru ca "se ridica, vorbesc si marsaluiesc pentru valorile noastre". "Intotdeauna impreuna suntem mai puternici", a adaugat fosta candidata la presedintie, reluand unul dintre sloganurile sale de campanie.Femeile au fluturat pancarte cu mesaje precum "Femeile nu dau inapoi" si "Mai putina teama, mai multa iubire". Ele au criticat atitudinea lui Trump privind avortul, asigurarile medicale, diversitatea si schimbarile climatice.Associated Press noteaza numarul protestatarilor de sambata de la Washington il depaseste pe cel al sustinatorilor lui Trump care au asistat la ceremonia de investire in functie.Oficialii locali si organizatorii Marsului Femeilor de la Washington au estimat ca 500.000 de oameni au ajuns deja la manifestatie, iar multimea creste in continuare.Rena Wilson, din Charlotte, Carolina de Nord, si-a exprima speranta ca femeile ii pot transmite lui Trump mesajul ca "nu pleaca nicaieri".Joy Rodriguez, din Miami, a venit la mars cu sotul ei, William, si cu cele doua fiice ale lor, in varsta de 10, respectiv 12 ani. "Vreau sa ma asigur ca drepturile lor nu sunt incalcate in urmatorii ani", a explicat ea.Organizatorii marsului au explicat ca femeile "sufera si sunt speriate" din cauza noului presedinte si vor o voce mai puternica in viata politica."In spiritul democratiei si onorand campionii drepturilor omului, demnitatii si justitiei care au trait inaintea noastra, ne alaturam (...) pentru a demonstra prezenta noastra intr-un numar prea mare pentru a fi ignorat", se arata in manifestul protestului.Marsul a atras numeroase celebritati. Pe langa Ferrara, urmau sa ia cuvantul celebritati precum Scarlett Johansson, Ashley Judd, Melissa Harris-Perry. De asemenea, la protest sunt asteptate Janelle Monae, Maxwell, Samantha Ronson, the Indigo Girls, Mary Chapin Carpenter, Cher, Katy Perry si Julianne Moore.Ideea unui mars al femeilor a aparut cand mai multe femei au postat pe retelele de socializare mesaje de mobilizare, dupa victoria lui Trump in alegeri. Sute de grupuri s-au alaturat rapid initiativei, militand pentru cauze diverse, de la dreptul la avort, la controlul armelor, schimbare climatica si drepturile imigrantilor.Desi declaratia de "misiune si viziune" a organizatorilor marsului nu il mentioneaza pe Trump si se concentreaza pe teme ample, inclusiv mesajul din campanie al lui Hillary Clinton, potrivit careia "drepturile femeilor sunt drepturile omului", factorul unificator intre participanti pare sa fie dezaprobarea fata de noul presedinte.

Vineri, protestele izbucnite in cursul ceremoniei de investire au degenerat in violente. Manifestantii au spart vitrine si geamuri, iar politia a dispersat multimea cu gaze lacrimogene si grenade fumigene. Peste 200 de oameni au fost arestati.