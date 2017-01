Italia: Bilantul oficial al operatiunilor de la hotelul lovit de avalansa - noua persoane salvate, cinci morti si 23 de disparuti

Douazeci si trei de persoane sunt inca disparute.Echipele de salvare au scos in cursul noptii de vineri spre sambata, din hotelul distrus doua femei si doi barbati, raniti, dar in viata. Acestia se adauga celor patru copii si o femeie salvate vineri dimineata.Oficialii au dat publicitatii si identitatile supravietuitorilor. Este vorba despre cei doi copii romani Gianfilippo si Ludovica Parete, copiii bucatarului Giampiero Parete, care a dat alarma in legatura cu avalansa. Si sotia acestuia, Adriana, tot romanca, a fost scoasa in viata vineri dimineata."Va multumesc din suflet tuturor, o imbratisare", a scris pe Facebook Giampiero Parete, ca raspuns la sutele de mesaje de incurajare primite.Acestora li s-au alaturat inca doi copii: Edoardo Di Carlo si Samuel Di Michelangelo. Deocamdata nu exista informatii despre parintii acestuia din urma. Primarul din Osimo a anuntat initial ca cei doi au supravietuit, dupa care a revenit asupra declaratiei.Alte patru persoane au fost salvate in cursul noptii: Vincenzo Forti si logodnica acestuia Giorgia Galassi, Francesca Bronzi si Giampaolo Matrone. Acesta din urma a fost supus unei interventii chirurgicale la mana.Matrone a povestit ca si-a tinut sotia, pe Valentina Cicioni, de mana si a vorbit cu ea pana cand l-au salvat pompierii. "O tineam de mana si ii vorbeam, pentru a o tine treaza, pentru ca voiam sa stea treaza. O strigam, apoi, de la un moment dat, nu am mai auzit-o si am inteles ca ma paraseste", a adaugat el.Potrivit barbatului, langa ei se afla inca o femeie care nu dadea semne de viata.In total, autoritatile au anuntat ca au recuperat cinci trupuri neinsufletite: trei barbati si doua femei. Dintre acestia au fost identificati oficial Gabriele D'Angelo si Alessandro Giancaterino, angajati ai hotelului.Numarul persoanelor disparute este de 23, a confirmat Prefectura din Pescara, pe baza numarului de persoane trecute in lista cu oaspeti a hotelului si a declaratiilor primite. Acestea din urma sunt, inca, in curs de verificare.Intre timp, seful Pompierilor de la centrul operational din Penne, Alberte Maiolo, a declarat ca se aud zgomote din hotelul distrus. "Avem alte semnale de sub zapada si daramaturi, verificam. Este posibil sa fie persoane vii, dar se poate si sa fie structura hotelului care se misca sub greutatea zapezii", a explicat el.Anterior, presa a scris ca echipele de salvare italiene au auzit in cursul noptii de vineri spre sambata noi voci venind de sub daramaturi.