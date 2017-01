Kremlin: Vladimir Putin il va suna pe Donald Trump in urmatoarele zile

Anterior, Peskov a dat asigurari ca Putin este dispus sa il intalneasca pe Trump, dar pregatirile pentru o posibila intalnire ar putea dura luni, nu saptamani, noteaza News.ro."Nu se va intampla in urmatoarele saptamani, sa speram la ce este mai bun - ca intalnirea va avea loc in urmatoarele luni", a spus Peskov.De asemenea, oficialul a admis ca este imposibila rezolvarea crizei din Siria in mod constructiv fara o implicare a Statelor Unite.Vladimir Putin si-a exprimat marti speranta de a restabili relatii "normale" cu Statele Unite, dupa instalarea lui Donald Trump la Casa Alba.Trump a pledat pentru o imbunatatire a relatiilor cu Rusia si pentru cooperare in Siria si in privinta reducerii arsenalului nuclear. In plus, el si-a exprimat in repetate randuri admiratia fata de presedintele rus Vladimir Putin.Presedintele american nu si-a schimbat atitudinea nici macar dupa ce comunitatea de informatii a anuntat oficial ca Moscova a interferat cu alegerile prezidentiale din SUA.