Un autocar a luat foc pe o autostrada din Italia: 16 persoane, in majoritate adolescenti maghiari, au murit

Autocarul a iesit pe marginea autostrazii, in timpul noptii, in apropiere de iesirea catre orasul Verona. Politia locala de pe autostrada a precizat ca in autocar se aflau mai ales elevi adolescenti, profesori si parinti."Multi copii printre victimele accidentului de la Verona, un autobuz a luat foc la impactul cu un stalp", a scris pe Twitter politia nationala. Politia a precizat ca autocarul venea din Franta.Seful politiei locale Girolamo Lacquaniti a declarat pentru postul de televiziune SkyTG24 ca o parte din victime prezinta rani usoare insa sunt si victime cu rani mai grave.Lacquianiti a precizat ca a fost declansata o investigatie asupra cauzelor accidentului: "Nu avem informatii sa fi fost implicat vreun alt autovehicul, pare sa fie iesit de la sine de pe carosabil".