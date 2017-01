Autoritatile austriece au arestat un tanar suspectat ca ar fi planificat un atac terorist

Fortele speciale l-au arestat pe tanarul de 18 ani, din parinti imigranti, intr-un apartament din Viena.Operatiunea a avut loc in jurul orei locale 17:00 GMT (19:00 ora Romaniei)."Pistele decisive au venit din partea serviciilor straine de informatii", a declarat ministrul de interne Wofgang Sobotka, fara a oferi alte detalii.Intrebat daca suspectul avea motivatii islamiste, ministrul a raspuns: "Sunt unele indicii pe care trebuie sa le anchetam. Are printre contacte o persoana care este destul de clar pozitionat".Publicatia austriaca Krone a relatat, fara a specifica ce surse citeaza, ca un grup de islamisti, de origine albaneza, ar fi planificat un atac in Viena, care ar fi urmat sa aiba loc in intervalul 15-30 ianuarie.Oficialul a refuzat sa dea alte detalii cu privire la suspecta insa le-a solicitat cetatenilor sa fie vigilenti si sa raporteze orice bagaje abandonate in spatiul public.Tanarul a fost monitorizat de fortele speciale timp de mai multe zile si ca exista indicii ca suspectul, care locuieste la Viena, a calatorit in Germania, a precizat Sobotka.