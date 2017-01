Peste 210 arestari si sase ofiteri raniti la protestele din DC impotriva presedintelui Trump

Seful interimar al politiei Peter Newsham a actualizat vineri un bilant anterior, potrivit caruia aproximativ 90 de persoane au fost arestate in ziua investirii.

Concomitent, protestatari s-au luat de brat, in centrul Washingtonului, si au infruntat cordoane ale politiei, scandand "Nu Trump, Nu KKK. Nu SUA fasciste".

Politia Metropolitana a folosit spray-uri cu piper impotriva unor manifestanti care marsaluiau pe strazile capitalei americane in paralel cu parada investirii presedintelui Donald Trump si in semn de protest fata de aceasta.

Pe de alta parte, o inregistrare video postata pe retele de socializare surprinde Politia din Districtul Columbia in timp ce foloseste gaze impotriva unui grup de protestatari - inclusiv a unei batrane in carje si a celor care incercau sa o fereasca.

Un purtator de cuvant al Departamentului Politiei Metropolitane a refuzat sa comenteze imediat acest incident.

Era neclar ce s-a intamplat inainte de inceputul filmarii clipului.

In inregistrare apare o femei care striga "copilul meu", in timp ce fuge cu fiul ei, plangand, in brate.

Alte persoane stau aplecate sau tusesc, in timp ce gaze roz invaluie sute de persoane pe strada.

Catre sfarsitul inregistrarii video, protestatari par sa sparga bucati de ciment, iar unele persoane arunca obiecte catre politie.