Donald Trump a fost instruit despre cum poate comanda un atac nuclear, inaintea investirii sale

Niciunul dintre oficialii americani sau ai lui Trump nu ar putea confirma data si locul exact unde a avut loc instructajul magnatului imobiliar, care are mereu loc cu cateva ore inaintea investirii in functie a fiecarui presedinte american."Este un moment lucid, care defineste obligatia fundamentala pe care o detii", a declarat Andrew Card, fost sef de cabinet al lui George W. Bush, care a fost alaturi de fostul presedinte in momentele de dinaintea si de dupa primirea instructajului, in ianuarie 2001.Instructajul in privinta ordonarii unui atac nuclear reprezinta un moment realist si pentru cetatenii americani, care au ascultat o serie de rivali ai lui Trump declarand ca acesta nu ar trebui sa aiba acces la arsenal nuclear."Cum poti sa ai incredere ca acesta sa detina codurile de activare ale arsenalului nuclear?", a declarat Barack Obama despre Donald Trump, in cadrul unui eveniment de campanie.Din momentul investirii sale, Trump va fi insotit oriunde merge de un ajutor militar ce va avea asupra sa o valiza de 20 kg care are in interiorul sau coduri, planuri de razboi si dispozitive de comunicare ce pot initia un razboi nuclear.Oficiali ai securitatii nationale l-au instruit pe Trump in privinta pasilor pe care ar trebui sa-i faca pentru a putea lansa un atac nuclear, ce ar duce la moartea a sute de milioane de oameni.Au fost facute publice foarte putin lucruri in privinta acestui instructaj, despre care un purtator de cuvant al lui Barack Obama a afirmat "ca fiecare pas trebuie sa asigure un transfer pacifist al puterii de la un presedinte la altul".