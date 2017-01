SINTEZA Temele majore ale discursului lui Donald Trump

Fostul presedinte american Barack Obama si-a inclinat capul, trist, cand succesorul sau a cerut ca "masacrul american" sa se opreasca, afirmand ca bandele de droguri distrus tara, presarata cu "pietrele de mormant" ale fabricilor distruse.Trump, care a pictat aceeasi imagine sumbra in campania electorala, pentru a fi ales, a folosit-o de aceasta data pentru a justifica actiunile radicale pe care intentioneaza sa le ia. El a vorbit de un "efort national mare" si de "greutatile" pe care le va avea de infruntat pentru a reconstrui tara distrusa.Trump a sugerat ca Statele Unite nu vor mai oferi "subventii" pentru armatele altor tari. "Din aceasta zi, o noua viziune va guverna tara noastra, din aceasta zi, va fi numai America pe primul plan!", a subliniat el in aplauzele multimii."Toate deciziile, privind taxele, privind imigratia, privind afacerile externe, va fi luata pentru a fi in beneficiul muncitorilor americani, pentru a fi in beneficiul familiilor americane. Trebuie sa ne aparam granitele de distrugerile altor tari care ne fabrica lucrurile, care ne fura companiile si care ne distrug locurile de munca", a mai spus el. Potrivit CNN, aceasta afirmat va ingrijora, probabil, statele membre NATO."America pe primul plan" a fost si sloganul izolationistilor americani din 1940, aminteste The Guardian.Trump a transmis mesajul ca armata si politia il sustin si a reiterat promisiunea facuta la Conventia Republicana din vara, ca "vom face America sigura din nou".In ceea ce priveste amenintarea islamista, el a insistat ca aceasta nu va fi doar infruntata, ci "eradicata de pe fata Pamantului".El a pledat pentru o tara unita, unde "cu totii sangeram acelasi sange rosu al patriotilor".Desi la finalul campaniei electorale a promis ca va vindeca diviziunile care au macinat tara in anul de dinainte de alegeri, in primul sau discurs ca presedinte, Trump a criticat dur politicienii care s-au imbogatit pe spatele "poporului"."Timp de prea mult timp, un grup mic din capitala tarii a cules roadele guvernarii, in timp ce poporul a platit pretul. Washingtonul a inflorit, dar poporul nu s-a bucurat de o parte a bogatiei. Politicienii au prosperat, dar locurile de munca au fost desfiintate, iar fabricile au fost inchise. Sistemul s-a protejat pe el, dar nu pe cetatenii tarii noastre. Victoriile lor nu au fost victoriile voastre, triumfurile lor nu au fost triumfurile voastre si in timp ce ei au sarbatorit in capitala tarii noastre, familiile sarace de pe tot teritoriul nostru nu au avut motive sa sarbatoreasca", a prezentat el situatia de pana acum din tara."Timpul pentru vorbe goale s-a incheiat, acum a venit momentul actiunii", a spus el, fara a prezenta vreo politica clara.Discursul lui Trump a continut mai multe aluzii religioase decat cel al oricarui presedinte din ultimele decenii, potrivit The Guardian.El le-a dat asigurari americanilor ca "vor fi aparati de Dumnezeu" si ca "toti oamenii primesc suflarea vietii de la acelasi Creator atotputernic".Inainte de a candida la presedintie, Trump a vorbit rareori despre credinta sa, aminteste cotidianul britanic.