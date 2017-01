Angela Merkel il va primi luni pe Francois Fillon, dar exclude o intalnire cu Marine Le Pen

Intrevederea lui Merkel cu candidatul dreptei franceze va avea loc luni la pranz, cu usile inchise, a precizat purtatorul de cuvant al cancelarului.Astfel de intalniri sunt "o procedura destul de obisnuita", a indicat Seibert, citand exemplul din 2007, cand Angela Merkel a avut intrevederi atat cu candidatul dreptei franceze, Nicolas Sarkozy, cat si cu rivala acestuia, socialista Segolene Royal.In schimb, Angela Merkel nu are in plan nicio intalnire cu Marine Le Pen. "Nu exista niciun motiv pentru ca ele sa se intalneasca, este clar ca nu exista niciun punct comun intre politica aparata de Frontul National si cea aparata de cancelar", a explicat purtatorul de cuvant german.Cancelarul Merkel este una din tintele favorite ale dnei Le Pen, care a denuntat politica proeuropeana si in domeniul migratiei a Berlinului.Sefa Frontului National se va afla sambata la Koblenz (vestul Germaniei), unde se va desfasura un congres al mai multor partide de extrema dreapta si formatiuni populiste de pe continent. Printre acestea se numara Alternativa pentru Germania (AfD), aflata in plina ascensiune pe fondul ingrijorarilor provocate de afluxul de aproape un milion de solicitanti de azil din 2015.Impulsionate de votul pentru Brexit si de victoria lui Donald Trump la prezidentialele din SUA, aceste partide spera sa obtina scoruri record si chiar victorii la o serie de scrutine considerate cruciale ce vor avea loc in acest an in Franta, Germania sau Olanda.