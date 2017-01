LIVETEXT Donald Trump devine al 45-lea presedinte american / Toata lumea e cu ochii pe SUA

"L'élection de Donald #Trump ouvre une nouvelle ère de coopération entre les Nations." #InvitéPol — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 20, 2017

Chatham House, un thinktank din domeniul relatiilor internationale, destul de discret de obicei, spune ca “o umbra s-a lasat peste America”. (The Guardian)"Inaugurarea de azi are loc intr-o America marcata de ce mai mari divizari pe cale le-am vazut de la Vietnam incoace. Oamenilor si liderilor de pe tot globul le lipseste increderea ca America va fi un partener serios in anii ce urmeaza. Sentimentul de profunda incertitudine care pluteste peste ceremonia de astazi este palpabil", spune Leslie Vinjamuri de la Chatham.Mai multi politiceni de dreapta din Europa, inclusiv Nigel Farage, fostul lider al Ukip si candidatul prezidential al Frontului Nationala din Franta, Marine le Pen, spune ca abia asteapta “noua era” Trump.------------------Zeci de mii de politisti au fost scosi pe strada in Washigton vineri si au fost instalate bariere pe mai multi kilometri, autoritatile pregatindu-se pentru sutele de mii de persoane care vor celebra sau protesta fata de inaugurarea noului presedinte al SUA, Donald Trump.La 70 de ani, fara niciun fel de experienta politica, diplomatica sau militara, mogulul imobiliar este gata sa preia fraiele celei mai mari puterii mondiale sub privirea ingrijorata a aliatilor SUA, vizati de mai multe ori de declaratiile sale revoltatoare, uneori contradictorii.Dupa o noapte la Blair House, resedinta rezervata pentru oaspetii de seama si aflata in fata Casei Albe, Donald Trump si sotia Melania vor lua parte la ora 15.30, ora Romaniei, la un serviciu religios privat la biserica episcopala St. John, aflata in apropierea casei de oaspeti.Apoi vor merge la Casa Alba unde vor servi ceaiul cu Barack si Michelle Obama, inainte de a merge impreuna spre Capitoliu. Va fi unul dintre cele mai urmarite momente ale zilei. Cele doua familii vor merge impreuna cu o limuzina de la Casa Alba la Capitoliu.