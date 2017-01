Statul Islamic a distrus un monument emblematic din Palmyra si o parte a teatrului roman

Maamoun Abdulkarim, seful sirian pentru antichitati, spune ca Stat Islamic a distrus monumentul Tetrapylon, dar si fatada teatrului roman. Joi s-a aflat ca militantii SI au ucis 12 oameni in incinta vechiului oras pe care l-au ocupat in mai 2015, dar de unde au fost izgoniti de trupele siriene sustinute de aviatia rusa in martie 2016.In 2015 Stat Islamic a mai distrus temple din situl Palmyra si a furat numeroase antichitati pe care le-a vandut. In acele zece luni cat au ocupat orasul cei de la SI au facut si executii in masa in arena antica.