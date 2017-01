Ministrul german de finante spune ca nu se asteapta la un "mare razboi comercial" cu SUA

Germania va insista ca SUA sa respecte acordurile comerciale existente, a declarat ministrul german pentru revista Spiegel.Actiunile producatorilor auto germani BMW , Daimler si Volkswagen au scazut luni dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat ca va impune o taxa de 35% pe masinile produse in Mexic si vandute in SUA. Trump spune ca apreciaza masinile germane, insa adauga ca, daca in New York este plin de Mercedes-uri, in Germania se cumpara foarte putine masini Chevrolet. Trump a amenintat mai multi constructori auto cu taxe mari daca nu renunta la productia din Mexic.