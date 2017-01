Judecatorul care se ocupa de cel mai mare caz de coruptie din Brazilia a murit intr-un accident de avion

Trupul neinsufletit al magistratului a fost recuperat din epava aeronavei. La fata locului au fost gasite si alte doua cadavre neidentificate, scrie CNN.Judecatorul, care a fost numit in functie de fostul presedinte Dilma Rousseff in 2012, s-a ocupat de ancheta cunoscuta ca Lava Jato, sau "spalatorie de masini", in care au fost implicate cele mai mari companii din Brazilia, inclusiv gigantul petrolier Petrobras.Decesul sau va ridica, probabil, semne de intrebare in legatura cu ancheta, in conditiile in care Zavascki a fost considerat o figura impartiala in acest dosar care a zguduit din temelii clasa politica braziliana.Presedintele Michel Temer va trebui sa nominalizeze un nou judecator pentru a-l inlocui pe Zavascki.Operatiunea Lava Jato a scos la lumina o retea uriasa de coruptie care porneste de la compania petroliera Petrobras.Procurorii anticoruptie sustin ca mai multe companii private au acceptat sa plateasca mite uriase unor politicieni, functionari si directori ai companeii petroliere pentru a castiga licitatii publice extrem de profitabile cu Petrobras.Costurile pentru cele mai multe licitatii publice erau supraestimate, pentru a acoperi mitele platite de companiile private.