VIDEO 20 ianuarie, o zi istorica. Donald Trump devine al 45-lea presedinte al Statelor Unite. "Voi reda Americii maretia si unitatea!", promite miliardarul

La 70 de ani, fara niciun fel de experienta politica, diplomatica sau militara, mogulul imobiliar este gata sa preia fraiele celei mai mari puterii mondiale sub privirea ingrijorata a aliatilor SUA, vizati de mai multe ori de declaratiile sale revoltatoare, uneori contradictorii.Dupa o noapte la Blair House, resedinta rezervata pentru oaspetii de seama si aflata in fata Casei Albe, Donald Trump si sotia Melania vor lua parte la ora 15.30, ora Romaniei, la un serviciu religios privat la biserica episcopala St. John, aflata in apropierea casei de oaspeti. Apoi vor merge la Casa Alba unde vor servi ceaiul cu Barack si Michelle Obama, inainte de a merge impreuna spre Capitoliu.Va fi unul dintre cele mai urmarite momente ale zilei. Cele doua familii vor merge impreuna cu o limuzina de la Casa Alba la Capitoliu.Ceremonia de investire de la Capitoliu incepe la ora locala 11.30 (18.30 ora Romaniei).Sute de mii de americani, sustinatori entuziasti si adversari inversunati, sunt asteptati pe marea peluza National Mall, din fata Capitoliului. Trei dintre predecesorii sai - Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton, - vor participa, precum si Hillary Clinton, adversara lui Trump in alegerile din noiembrie."Jur solemn sa-mi indeplinesc cu fidelitate atributiile de presedinte al SUA, si, cu toata capacitatea mea, sa pastrez, sa protejez si sa apar Constitutia Statelor Unite", va spune Trump cu putin timp inainte de pranz, ora locala (ora 17.00 GMT), atunci cand va depune juramantul asa cum au facut inaintea lui George Washington, Franklin D. Roosevelt si John F. Kennedy.El a ales sa faca juramantul pe doua biblii: a lui, care i-a fost oferita de catre mama sa in 1955, si pe cea a lui Abraham Lincoln, folosita si de Barack Obama, in urma cu patru ani.Dupa ceremonie, presedinte-ales va lua pranzul cu prietenii si cu membrii administratiei, apoi va trece in revista fortele armate.Donald Trump si Mike Pence vor lua parte apoi la parada inaugurala de pe celebra Pennsylvania Avenue. Festivitatile din ziua investirii se incheie cu balul inaugural, programat sa inceapa la 04:00, ora Romaniei.Presa americana scrie ca, vor fi, de fapt, doua baluri inaugurale ce vor avea loc la etaje diferite ale centrului Walter E. Washington. In paralel se va desfasura un bal dedicat membrilor fortelor armate. Trump va veni la fiecare dintre cele trei petreceri si va sustine, cate un discurs.Festivitatile de dinaintea investirii au inceput inca de joi. Primul eveniment oficial a fost joi seara, ora 22.00 in Romania, cand Donald Trump a depus, conform traditiei, o coroana de flori la cimitirul Arlington, in memoria militarilor care au pierit pe front.Apoi a participat la un spectacol numit "Make America Great Again", dupa sloganul de campanie al lui Trump. Presedintele a tinut apoi un scurt discurs in cadrul unui concert la Lincoln memorial."Vom unifica tara. Vom face America mareata pentru toti oamenii. Toata lumea, toata lumea, din toata tara noastra", a declarat Trump la finalul concertului.