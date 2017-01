Lordul mexican al drogurilor, El Chapo, a fost extradat in SUA (Departamentul de Justitie)

Mexicanul Joaquin "El Chapo" Guzman, unul dintre cei mai mari traficanti de droguri din lume, a fost extradat in Statele Unite ale Americii, a declarat joi Departamentul de Justitie al SUA, potrivit Reuters.Guzman este "in drum spre Statele Unite unde urmeaza sa se confrunte cu acuzatii penale in legatura cu conducerea si organizarea unui sindicat al crimei cunoscut sub numele de 'Sinaloa Cartel'", se mentioneaza in comunicatul Departamentului de Justitie.El Chapo, celebru pentru ca a reusit doua evadari spectaculoase, a fost arestat in 2016, in urma unei actiuni comune a fortele speciale mexicane si americane. Acesta a fost transferat ulterior la o inchisoare langa granita cu SUA. Locul ales a starnit ingrijorare la acea data, deoarece exista convingerea ca renumitul traficant ale planurile fiecarei inchisori din Mexic, ca are de partea sa autoritati si politie, si ca va incerca o noua evadare.In doar zece ani de zile la conducerea cartelului Sinaloa, averea lui "El Chapo" a ajuns sa insumeze peste 1 miliard de dolari, potrivit revistei Forbes. Cartelul sau, Sinaloa, a devenit din ce in ce mai sangeros si mai puternic, acaparand cele mai multe rute de trafic de droguri de-a lungul granitei cu SUA, intre care orase ca Tijuana si Ciudad Juarez.In 2013, el a fost numit "Inamicul Public nr.1" de catre Comisia de investigare a Crimelor din Chicago, devenind cea de-a doua persoana care a primit aceasta "distinctie" dupa celebrul mafiot Al Capone. Cunoscutul lider al cartelului drogurilor Sinaloa, Joaquin "El Chapo" (Piticul) Guzman, a evadat in iulie 2015 dintr-o inchisoare de maxima securitate, pentru a doua oara, printr-un tunel sapat sub celula sa si dotat cu guri de aerisire, punandu-l intr-o lumina proasta pe presedintele mexican Enrique Pena Nieto, care a promis sa lupte impotriva violentei cartelurilor."Lordul drogurilor" a evadat din penitenciarul Altiplano din centrul Mexicului printr-un tunel de peste 1,5 kilometri lungime, cu iesire pe o proprietate abandonata din apropierea oraseului de langa inchisoare.A fost pentru a doua oara cand Guzman a evadat din inchisoare. Prima data a fost in 2001, cand i-a mituit pe gardieni. A fost apoi fugar timp de peste un deceniu, inainte sa fie capturat la inceputul lui 2014.