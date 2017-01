George Soros, oracol la Forumul de la Davos: "Europa nu se va dezintegra" iar "Trump ar fi un dictator daca ar putea si va scinda America"

Miliardarul George Soros a facut joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, o serie de previziuni, preluate de agentia Reuters. Printre altele, el a anticipat ezitari ale pietelor globale, pe fondul incertitudinilor legate de noul presedinte al Statelor Unite, Donald Trump, potrivit Agerpres

"In momentul de fata, incertitudinea este maxima si de fapt incertitudinea este dusmanul investitiilor pe termen lung, asa ca nu cred ca pietele se vor simti prea bine", a declarat el pentru Bloomberg News la un dineu din cadrul evenimentului.

Alte asertiuni ale lui Soros, citate de Reuters: * Europa nu se va dezintegra. Atat Rusia, cat si China au nevoie de Europa pentru propriile lor scopuri economice. * Pentru piete, dereglementarea si reducerea taxelor, promovate de republicanii aflati la putere in SUA, reprezinta "un vis devenit realitate". * Trump ar fi un dictator, daca ar putea. El va scinda America si se va opune tuturor celor care nu sunt de acord cu el. * Anul 2016 a fost un dezastru, cu Brexit-ul si alte alegeri din Europa. Uniunea Europeana a devenit prea complicata, iar oamenii se simt indepartati. Elitele politice trebuie sa-si recunoasca responsabilitate pentru ruperea UE; daca aceasta va avea loc, consecintele vor fi groaznice. * Brexitul va fi un proces indelungat, "un divort amar".



Premierul britanic Theresa May nu va rezista multa vreme in functie. * Presedintele Trump va face China mai acceptabila ca lider al comunitatii nationale, mai mult decat ar putea face asta chinezii insisi. Razboiul comercial declansat de Trump ar putea apropia Europa de Asia. China va riposta daca Trump acuza Beijingul de manipularea cursului * China nu a reusit sa-si modifice modelul de crestere economica si probabil nu va reusi nici in urmatorii doi ani.

In ceea ce priveste societatile deschise, pe care le promoveaza in intreaga lume, Soros si-a exprimat speranta ca oamenii care cred in ele se pot uni si pot sa-si apere principiile. Presedintele chinez Xi Jinping nu se numara printre acestia; el ar dori o societate mai inchisa in China, iar urmatorii doi ani vor fi decisivi in aceasta privinta.