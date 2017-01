Statul Islamic foloseste "agenti de recrutare" pentru a racola online tineri germani

Hans-Georg Maassen a trasat o paralela intre grupul militant islamist si alte miscari radicale din trecut, precum comunistii sau national socialistii lui Adolf Hitler, care au incercat de asemenea sa atraga tineri dornici sa se razvrateasca impotriva parintilor si societatii."Pe retelele de social media exista practic headhunteri care abordeaza tineri si le starnesc interesul fata de aceasta ideologie (islamista - n.red.)", a declarat Maassen reporterilor straini aflati la Berlin.El a dat drept exemple cazul unei fete germano-marocane, Safia S., in varsta de 16, care este acuzata de injunghierea unui politist intr-o gara din Hanovra in februarie 2016 si cel al unui baiat germano-irakian, in varsta de 12 ani, care a incercat sa detoneze, in decembrie, doua dispozitive explozive in orasul vestic Ludwigshafen.Procurorii au cerut judecatorului, in dosarul Safiei S., sa o condamne la 6 ani de inchisoare, pentru tentativa de omor, vatamare fizica grava si sustinerea unei organizatii teroriste straine. Decizia instantei este asteptata pe 26 ianuarie.De asemenea, procurorii au cerut o condamnare de trei ani de inchisoare pentru Mohamad Hasan K., un germano-sirian in varsta de 20 de ani, acuzat ca ar fi stiut de atacul planificat de Safia S., dar nu a informat politia.Circa 20% din cele aproximativ 900 de persoane din Germania care au fost recrutate de catre Statul Islamic pentru a se alatura luptei din Irak si Siria sunt femei, iar unii tineri au chiar si 13 sau 14 ani, a mai aratat Maassen.Maassen a precizat ca agentiile europene de informatii au constatat, de asemenea, ca se produce si radicalizarea altor segmente ale societatii, prin intermediul retelelor de socializare, un numar din ce in ce mai mare de persoane, care nu au fost anterior active politic, fiind atrase de grupurile de extrema-dreapta.Opiniile acestor persoane au fost consolidate in asa-numitele "camere de ecou" pe Internet, spune Maassen. "Am vazut acest lucru cu Statul Islamic, dar acum il vedem cu asa-numitii < >, care sunt in curs de radicalizate, si ne facem griji ca aceasta radicalizare ar putea fi transformata intr-o dorinta de a comite acte de violenta", a adaugat oficialul german.