In sudul Spaniei a nins, temperaturile s-au apropiat de minimele absolute si in nordul Africii

In aceasta noapte temperaturile au atins -5 grade la Madrid si zero grade in Granada si Sevilla. Si in noaptea de marti spre miercuri a fost extrem de frig, temperaturile atingand -1 grad la Murcia, oras in care rar se inregistreaza sub 8-10 grade in aceasta perioada, maximele putand ajunge la 26 de grade.A nins si pe plajele din Costa Blanca, dar si in Valencia, in unele locuri fiind prima zapada din ultimii 20 de ani. In nordul si centrul Spaniei temperaturile au scazut si la sub -10 grade.Si in Franta a fost extrem de frig, temperatura scazand pana -5 la Marsilia, -1 la Cannes, +3 grade la Nissan si -1 la Ajaccio in Corsica.Valul de frig s-a simtit si in nordul Africii, temperaturile ajungand pana la -8 grade in localitati de munte din Algeria. insa si la nivelul marii au fost 0 grade.