VIDEO Iran: Cel putin 75 de oameni au fost raniti dupa ce o cladire de 17 etaje s-a prabusit la Teheran. Presa locala scrie ca 30 de pompieri ar fi murit

Plasco Building, a 17-storey shopping center in central Tehran collapsed due to fire. pic.twitter.com/nXp7R6gjnH — MAHDI TAGHIZADEH (@mahdi) January 19, 2017



Blocul turn a fost construit acum jumatate de secol de un afacerist iranian de origine evreiasca. Cladirea era atunci cea mai inalta din capitala Iranului.Incendiul ar fi pornit la etajul noua, in jurul orei locale 8.00 cand in cladire nu erau cumparatori si nici multi angajati. Cladirea s-a prabusit patru ore mai tarziu cand focul a ajuns la ultimul etaj.Presa locala scrie ca au mai fost incendii in cladire.Reprezentanti ai pompierilor spun ca in cladire nu se respectau normele de siguranta, nu existau extinctoare, iar multe magazine de haine blocau scarile. Deswi managerii au fost atentionati in repetate randuri, nimic nu s-a schimbat.Numele Plasco vine de la compania omului de afaceri Habib Elghanian care a dispus ridicarea cladirii. Elghanian a fost executat dupa Revoloutia Islamica din 1979, fiind acuzat de spionaj.