Ministrul polonez de interne ameninta cu inculparea unor protestatari ai opozitiei

Politia din Varsovia a publicat pe site-ul sau 21 de fotografii cu persoane neidentificate deocamdata, sustinand ca acestea ar putea fi acuzate de "incalcare a ordinii penale" in timpul protestelor cauzate de limitarea accesului presei in Parlament.In schimb, Fundatia Helsinki pentru Drepturile Omului considera ca publicarea acestor imagini nu are nicio baza legala si ca ar putea avea un efect de descurajare a celor care vor dori in viitor sa protesteze in Polonia.Partidul Lege si Justitiei (PiS), aflat la guvernare in Polonia din 2015, a fost deja acuzat de Uniunea Europeana de adoptarea unor legi ce contravin valorilor democratice ale UE si slabesc independenta sistemului judiciar.