SUA: Trump si-a finalizat cabinetul care, in premiera in ultimii 30 de ani, nu va include niciun hispanic (EFE)

Donald Trump l-a ales pe fostul guvernator al Georgiei Sonny Perdue (2003-2011) ca viitor secretar al Agriculturii si a completat astfel echipa unui cabinet din care vor lipsi hispanicii, pentru prima data in ultimii 30 de ani, releva joi agentia EFE, citata de Agerpres.

Probabila nominalizare a lui Perdue, 70 de ani, care si-a inceput cariera ca democrat, pana in 1998 cand a devenit republican, a fost anuntata de presa americana.

El a facut istorie in 2003 fiind primul guvernator republican al Georgiei dupa 135 de ani de hegemonie democrata.

Cu nominalizarea lui Perdue, iau sfarsit speculatiile despre posibilitatea includerii unui hispanic in cabinetul Trump ca secretar al Agriculturii, pentru aceasta pozitie fiind vehiculat numele fostului viceguvernator al Californiei, Abel Maldonado.

Astfel, observa EFE, administratia Trump va fi prima fara un hispanic din 1988, an in care presedintele de atunci, Ronald Reagan, l-a numit pe Lauro Cavazos ca secretar al Educatiei. Acesta a fost de altfel primul hispanic intrat in componenta unui cabinet al SUA.