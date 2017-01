Hillary Clinton ar castiga lejer functia de primar al New Yorkului, daca s-ar decide sa candideze (sondaj)

Hillary Clinton ar castiga lejer primaria New Yorkului, daca s-ar decide sa reintre in arena politica, potrivit unui sondaj publicat miercuri, preluat de AFP.Hillary Clinton, care a pierdut alegerile prezidentiale in fata lui Donald Trump, ar fi aleasa primar al New Yorkului cu 49% din voturi, fata de 30% cat ar obtine actualul primar, democratul Bill de Blasio, care spera sa fie reales in noiembrie, conform unui sondaj al universitatii Quinnipiac, citeaza Agerpres.

In schimb, daca doamna Clinton nu ar intra in cursa electorala pentru primaria celei mai mari metropole americane, De Blasio ar urma sa fie reales, in lipsa unor nume grele care sa-l concureze.

"New-yorkezii nu il adora pe primarul Bill de Blasio, dar ei par sa-l prefere pe acesta altor potentiali candidati, cu exceptia lui Hillary Clinton, care este probabil o alegere imposibila", a comentat directorul adjunct al Quinnipiac, Tim Malloy.

Acest sondaj este primul care raspunde zvonurilor in crestere in ultimele zile asupra unei posibile candidaturi ale doamnei Clinton la primaria New Yorkului.

Chiar daca observatori si apropiati ai ex-secretarului de Stat nu cred in aceasta varianta, Hillary Clinton, care a avut putine aparitii publice dupa alegerile din noiembrie, nu a spus nimic pentru a o dezminti.