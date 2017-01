VIDEO Expert seismolog italian : "Nu am mai vazut o asemenea serie de cutremure, e un fenomen nou"

Corespondenta din Roma

"Pana in acest moment, nu avem informatii cu privire la eventuale victime ale cutremurelor", a declarat in cursul dupa amiezii premierul italian, Paolo Gentiloni. Autoritatile au facut apel catre populatia din zonele afectate de cutremur sa limiteze deplasarile, pentru a permite interventia echipelor de salvare. Multe strazi sunt blocate din cauza zapezii. "Nu am reusit inca sa ajungem in toate localitatile afectate, deci nu putem face un bilant definitiv" a declarat Fabrizio Curcio, seful Protectiei Civile intr-o conferinta de presa.Autoritatile au anuntat ca au reusit sa extraga vii de sub daramaturi doua persoane, o mama si fiul ei, in localitatea Castiglione Messer Raimondo, in provincia Teramo. Cei doi au ramas blocati dupa ce casa in care locuiau s-a prabusit peste ei. Cand au fost extrasi de catre pompieri, erau in hipotermie si au fost transportati cu elicopterul la spital.Expertii italieni in seismologie sustin ca valul de cutremure va continua si nu exclud producerea unui cutremur mai puternic decat cele patru de miercuri dimineata."Nu am mai vazut o asemenea serie de cutremure intr-un timp atat de. Am inregistrat patru cutremure cu o magnitudine mai mare de 5 grade, in decurs de trei ore - este un fenomen nou in istoria recenta, avand in vedere pentru modalitatea in care s-a desfasurat", a declarat pentru agentia ANSA seismologul Alessandro Amato, de la Institutul national italian de Geofizica si Vulcanologie (INGV).Daca luam in calcul si cel de-al patrulea cutremur puternic, inregistrat la 14:33 (ora locala, n.red.) cu o magnitudine de 5,1, au fost relevate nu mai putin de 100 de evenimente seismice localizate miercuri dimineata in zona orasului L'Aquila. Potrivit INGV, " nu se poate exclude producerea de noi cutremure, de o magnitudine comparabila sau mai mare decat cele din dimineata de miercuri."Andrea Billi, expert in domeniu de la Centrul national de cercetare, a declarat, citat de Huffington Post Italia ca : "desi este inca devreme sa se stie exact care a fost falia ce a generat cutremurele, este probabil sa fie vorba de un fenomen de "molipsire seismica" intre falii adiacente. Fenomenul este asemator celui de "domino". Altfel spus, sunt fenomene seismice care se produc "in cascada", la care asistam de cateva luni si care au inceput in august la Amatrice, continuand apoi in localitati apropiate precum Visso sau Norcia"."Va urma un sir de replici"Potrivit lui Billi, "va urma cu siguranta, incepand de miercuri, un sir de replici a caror intensitate este dificil de prezis. Atunci cand o falie genereaza un cutremur, presiunea la care a fost supusa este transferata in parte catre alte segmente apropiate, catre alte falii. Intr-o perioada de vreme greu de evaluat (ore, zile, luni, ani), aceste falii pot genera, la randul lor cutremure si "infecta" din nou faliile adiacente"."Nu e adevarat ca dupa un cutremur puternic, urmeaza replici minore"De aceeasi parere este si Francesco Peduto, de la Consiliul National al Geologilor (GNC), citat de Huffington Post: "Nu avem elemente sa spunem ca lantul de cutremure se va opri (...). In aceste secvente seismice noi toti invatam sa intelegem ceea ce expertii stiu deja ca nu e regula, dar multa lume crede ca e adevarat. Anume ca, dupa un cutremur puternic, vor urma cutremure de intensitate mai mica".Expertul italian da exemplul celui mai devastant cutremur din ultimii anii din Peninsula, cel din L'Aquila, in 2009: "In acest caz, a existat un lant persistent de cutremure, urmat de seismul din 6 aprilie, cu o magnitudine de 6,3."In cazul cutremurelor inregistrate din august anul trecut, expertul subliniaza ca "secventa seismica nu a incetat niciodata, nu s-a oprit, ci valul a continuat, cu replici deseori foarte puternice".