Barack Obama: Este in interesul Americii, in interesul lumii, sa avem o relatie constructiva cu Rusia

Presedintele SUA, Barack Obama, a sustinut, miercuri, ultima conferinta de presa inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui ales, Donald Trump. Obama a profitat de aceasta ocazie pentru a reflecta asupra celor doua mandate ale sale si asupra provocarilor cu care succesorul sau s-ar putea confrunta."Cred ca este in interesul Americii, in interesul lumii, sa avem o relatie constructiva cu Rusia", a declarat Obama in conferinta de presa sustinuta cu doua zile inainte de investirea in functie a lui Donald Trump.