Fostul presedinte al SUA, George H.W. Bush, a fost internat la terapie intensiva

Bush, in varsta de 92 de ani, este internat la un spital din Houston inca de sambata, dupa ce s-a confruntat mai mult timp cu dificultati respiratorii, a declarat purtatorul de cuvant al familei, Jim McGrath.Acesta a experimentat o "dificultate respiratorie care a rezultat in urma pneumoniei" si a fost sedat pentru a i se efectua o procedura. Bush va ramane in unitatea de terapie intensiva pentru observatii.Sotia fostului presedinte, Barbara Bush, a fost si ea internata, ca o masura de precautie, acuzand tuse puternica si o stare generala de oboseala.George H.W. Bush este cel mai batran ex-presedinte american in viata, dupa ce a implinit 92 de ani anul trecut, in iunie.