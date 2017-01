Boris Johnson ii reproseaza lui Francois Hollande ca pedepseste Londra prin metode demne de un "film despre Al Doilea Razboi Mondial"

"Francois Hollande vrea sa ii pedepseasca pe cei care vor sa plece (din UE - n.r.) intr-un mod pe care il vedem in filmele despre cel de-al Doilea Razboi Mondial", a spus Johnson, aflat intr-o vizita in India."Nu cred ca aceasta este calea de urmat si nu este in interesul prietenilor si partenerilor nostri", a adaugat el.De asemenea, Johson acuza Uniunea Europeana ca vrea sa pedepseasca britanicii pentru ca au votat in favoarea Brexit.In octombrie, presedintele francez a spus ca "ar trebui sa existe o amenintare, un risc, un pret", in caz contrar "ne vom afla in negocieri care nu se vor termina bine si care vor avea, inevitabil, consecinte economice si umane"."Mi se pare incredibil ca, in secolul al XXI-lea, membrii Uniunii Europene iau in considerare serios reintroducerea de taxe vamale pentru a pedepsi Marea Britanie", a atras el atentia.Fostul primar al Londrei, care s-a retras din cursa pentru presedintia Partidului Conservator, face adesea declaratii controversate. "Napoleon, Hitler, mai multe persoane au incercat sa faca (unirea continentului european - n.r.), iar acest lucru s-a incheiat in mod tragic. Uniunea Europeana este inca o tentativa cu metode diferite", a spus el in campania pentru referendumul din 23 iunie.Premierul britanic Theresa May a pledat marti pentru o ruptura "clara si curata" in discursul sau privind Brexit. Ea a subliniat ca tara sa nu va putea ramane membra a Pietei Unice si a facut apel pentru un "nou parteneriat echitabil", care nu va face din tara un membru partial sau un asociat al UE.De asemenea, ea a cerut o implementare "in etape" a Brexit, pentru a evita "o schimbare prea brutala" la finalul negocierilor.Acestea ar urma sa se incheie la doi ani de la activarea Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, masura pe care May a promis ca o va lua pana la sfarsitul lunii martie.