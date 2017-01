Reactia MAE dupa declaratiile lui Dodon de la Moscova privind "Moldova Mare": Sunt inadecvate si nu corespund realitatilor politice si relatiilor speciale dintre Romania si R. Moldova

"Continuarea procesului de modernizare si reforma, precum si implinirea aspiratiilor tuturor cetatenilor Republicii Moldova necesita actiuni si atitudini responsabile", mai apreciaza MAE, in raspunsul solicitat."Consolidarea durabila a relatiilor cu Republica Moldova si sustinerea ferma a efortului de apropiere de UE in conformitate cu Parteneriatul Strategic bilateral pentru integrarea europeana constituie pe mai departe o prioritate de prim rang a politicii externe a Romaniei", mai subliniaza Ministerul roman de Externe. Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a oferit in dar lui Igor Dodon , dupa vizita oficiala a sefului statului la Moscova, harta Moldovei Mari, dupa razboiul ruso-turc, a scris marti Agora.md.Dodon le-a spus jurnalistilor rusi ca "jumatate din teritoriul actual al Romaniei este moldovenesc".Harta Moldovei istorice etalata de Dodon a fost intocmita in secolul al XVIII-lea de catre cartograful italian Bartolomeo Borghi, dupa razboiul ruso-turc din 1806-1812.In cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul agentiei de presa TASS, Dodon si-a exprimat regretul ca, in 1812, Imperiul Rus nu a anexat intreg teritoriul Moldovei, ci s-a oprit la Prut. 'Daca Imperiul Rus nu s-ar fi oprit la Prut, am fi avut acum o Moldova intregita', a spus el.