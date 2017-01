Joe Biden: Rusia va incerca sa influenteze alegerile din Europa

"Sub presedintele Putin, Rusia lucreaza cu toate instrumentele pe care le are la dispozitie pentru a eroda conturul proiectului european, pentru a testa faliile natiunilor occidentale si pentru o intoarcere la o politica definita de sferele de influenta", a spus Biden in ultimul sau discurs ca vicepresedinte, rostit la Formului Economic Mondial de la Davos, Elvetia."In conditiile in care multe tari din Europa urmeaza sa aiba alegeri anul acesta, ar trebui sa ne asteptam la noi tentative din partea Rusiei sa interfereze cu procesul democratic. Se va intampla din nou, va asigur. Si din nou, obiectivul este clar: prabusirea ordinii internationale liberale", a adaugat el.Olanda, Franta si Germania se numara printre tarile europene care organizeaza alegeri anul acesta.