VIDEO Fostul premier francez Manuel Valls, palmuit de un tanar de 18 ani

Tanarul, in varsta de 18 ani, a fost retinut si plasat in arest preventiv pentru "violente asupra unei persoane insarcinate cu o misiune in serviciul public", in contextul in care Manuel Valls a redevenit deputat, a precizat Bertrand Leclerc.Atacatorul, care a strigat "aici e Bretagne", potrivit France Bleu Armorique, a fost trantit si imobilizat la pamant rapid de membri ai serviciului de ordine."Ar fi spus, in timp ce era retinut, ca nu-i place felul in care Valls trata cetatenii. Dar asta ramane de verificat", a precizat procurorul din Saint-Brieuc, fara sa poata confirma apartenenta tanarului la extrema dreapta bretona, cum scriu mai multe publicatii locale. "Vom vedea care sunt motivatiile sale", a adaugat el.Fostul premier si-a continuat vizita dupa incident. "Sunt unii care contesta democratia si cei care o incarneaza (...). Nu mi-a fost niciodata frica de contactul si relatia cu compatriotii mei", a declarat el pentru presa.La sfarsitul lui decembrie Manuel Valls a fost imbrancit in cursul unei vizite in provincie.Valls, candidat la alegerile primare ale stangii pentru prezidentialele de anul viitor, a primit aproape de sfarsitul anului trecut o punga de de faina in cap in timp ce participa la o actiune electorala in Strasbourg