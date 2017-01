Noul presedinte al PE: Sediul din Strasbourg al Parlamentului European va fi mentinut

"In ce priveste sediul de la Strasbourg, exista un tratat, exista Curtea de Justitie care a spus ce trebuie sa facem, deci trebuie sa respectam regulile", a declarat el.Batalia sediului PE revine des in actualitate. Potrivit tratatelor europene, PE are sediul la Strasbourg, unde trebuie sa se tina 12 sesiune plenare anual. Restul timpului, eurodeputatii lucreaza la Bruxelles, in special in comisii si in reuniunile grupurilor politice.Partizanii unui sediu unic la Bruxelles - care denunta neincetat costul financiar si ecologic al acestei transhumante permanente, precum si faptul ca imensa cladire de la Strasbourg este folosita numai patru luni pe an-, se confrunta de mai multi ani cu necesitatea de a modifica tratatele, ceea ce presupune unanimitatea celor 28 de state membre.In numele respectarii acestor tratate, Curtea de Justitie de la Luxembourg a respins, de altfel, la sfarsitul lui 2012, o initiativa anti-Strasbourg care viza reducerea numarului sesiunilor anuale din capitala Alsaciei.