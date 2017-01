Air India introduce randurile de locuri pentru femei, in incercarea de a evita cazurile de hartuire

Managerul general al liniei aeriene, Meenakshi Malik, a anuntat ca decizia a fost luata pentru ca "simtim ca este responsabilitatea noastra sa imbiunatatim nivelul de confort al pasagerilor de sex feminin."Serviciul nu va fi taxat suplimentar. El va fi oferit incepand de saptamana aceasta pe toate zborurile nationale si va fi extins in toata reteaua pe parcursul anului.Femeile din India pot calatori, la ora actuala, in vagoane de tren si autobuze segregate, precum si in ricse auto roz, doar pentru femei, in doua orase in apropiere de Delhi.