Vladimir Putin: Cred ca oponentii lui Trump sunt dispusi sa puna la cale un Maidan la Washington, dupa modelul incercat la Kiev, pentru a opri investirea

"Am impresia ca, dupa modelul incercat la Kiev, sunt dispusi sa puna la cale un 'Maidan' la Washington pentru a nu-l lasa pe Trump sa fie investit" ca presedinte, a spus Putin la o conferinta de presa desfasurata la Moscova, aluzie la revolta din Ucraina ce l-a inlaturat de la putere pe presedintele prorus Viktor Ianukovici.Liderul de la Kremlin a subliniat ca in SUA continua "lupta politica agresiva", desi alegerile prezidentiale s-au incheiat cu "victoria convingatoare" a lui Trump. "Din punctul meu de vedere, aceasta lupta are mai multe obiective, probabil mai multe decat banuim, dar unele sunt evidente. Primul este sa conteste legitimitatea presedintelui ales al SUA", a indicat Putin.In opinia sa, al doilea obiectiv urmarit de adversarii lui Donald Trump este "sa-l lege de maini si de picioare pe presedintele ales pentru ca el sa nu-si poata indeplini promisiunile facute poporului nord-american in timpul campaniei electorale, atat cele de politica interna cat si cele care privesc scena internationala".