CEO-ul Boeing, convocat de Trump. Posibile subiecte pe agenda: avionul prezidential Air Force One si contractul pentru avioanele de lupta

Trump a stabilit intalnirea ce va avea loc in Trump Tower din New York, dupa ce a pus presiune pe compania aerospatiala cu sediul in Chicago pentrua reduce costurile de productie ale Air Force One. dea semenea, Trump s-a indreptat catre Boeing pentru un posibil contract pentru avioane de lupta F/A-18 Super Hornet, in competitie cu avioanele de lupta F-35 ale Lockheed Martin.Boeing este gara sa discute despre avioanele de lupta si despre Air Force One, "insa aceasta este intalnirea presedintelui ales", a declarat purtatorul de cuvant al Boeing, Todd Blecher, intr-un email. "El si echipa lui vor determina agenda". Donald Trump a cerut in decembrie anularea contractului cu Boeing pentru construirea viitorului avion prezidential, Air Force One, acuzand inflamarea exagerata a costurilor."Boeing construieste un Air Force One 747 nou nout pentru viitorii presedinti, dar costurile au scapat de sub control, peste 4 miliarde de dolari. Anulati comanda!", a scris pe Twitter presedintele ales al americanilor.