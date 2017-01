Consilier al lui Trump: NATO, in intregimea sa, nu este depasita, ci doar unele parti ale sale

Ministrul german de Externe Frank-Walter Steinmeier a declarat luni ca declaratiile lui Trump au stranit preocupare in randul celor 28 de state membre ale aliantei. Trump, care urmeaza sa fie investit vineri, a criticat NATO pentru ca nu reuseste sa apere statele membre in fata atacurilor teroriste."NATO functioneaza, dar sunt lucruri care trebuie sa se schimbe si sunt parti din ea care sunt, potrivit lui Trump, < >", a declarat Scaramucci la Forumul Economic Mondial de la Davos. Scaramucci este manager al unui fond de investitii si se va alatura echipei lui Trump la Casa Alba in calitate de consilier."Trebuie sa ne gandim cum sa modificam Tratatul (NATO- n.red.) pentru a face fata secolelor al XXI-lea si la XXII-lea", a adaugat Scaramucci, adaugand ca accentul trebuie pus pe gasirea unei cauze comune cu Rusia."Haideti sa gasim un mod de a ne intelege mai bine (cu Rusia - n.red.). Trebuie sa ne concentram mai putin pe combaterea comunismului si mai mult pe respingerea islamului radical", a adaugat consilierul.De asemenea, el a dat asigurari ca SUA vor sa aiba "o relatie fenomenala" cu China, cerand Beijingului "sa ne intinda acum o mana si sa ne permita sa creem aceasta simetrie".NATO a fost "depasita", deoarece nu a aparat impotriva atacurilor teroriste, dar alianta militara este "inca foarte importanta pentru mine", afirma presedintele ales al Statelor Unite, Donald Trump , intr-un interviu pentru The Times, potrivit Reuters.