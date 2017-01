Theresa May: Lipsa unui acord de Brexit, o varianta mai buna decat un acord nefavorabil Londrei

May a precizat ca va demara, pana la finalul lui martie, cei doi ani de negocieri pentru plecarea din UE si a prezentat marti planul pentru viitoarele negocieri."Trebuie sa fie clar ca Marea Britanie vrea sa ramana un bun prieten si vecin al Europei", a declarat May.“Unele voci cer un acord punitiv, care ii pedepseste pe britanici si descurajeaza alte tari care ar vrea sa urmeze aceasta cale. Acesta ar fi un act care ar lovi chiar tarile europene si nu ar fi actiunea unui prieten”.May a afirmat ca tara sa nu va accepta o asemenea abordare, manifestandu-si convingerea ca acordul final va fi unul pozitiv."Spun clar ca niciun acord pentru Marea Britanie este mai bun decat un acord rau pentru Marea Britanie", a declarat premierul britanic."Pentru va noi vom putea in continuare sa facem comert cu Europa. Vom fi liberi sa incheiem acorduri comerciale in intreaga lume. Si vom avea libertatea sa stabilim impozite pe venit competitive si sa imbratisam politici care vor atrage in Marea Britanie cele mai bune companii din lume si cei mai mari investitori. Si - daca suntem exclusi si nu vom mai avea acces la piata unica - vom fi liberi sa schimbam baza modelului economic britanic", a avertizat premierul britanic."Pentru UE, ar in semna noi bariere in calea comertului cu una dintre cele mai mari economii ale lumii. Ar periclita investitii in valoare de peste jumatate de trilion de lire in Marea Britanie de catre companii europene. Ar insemna pentru firmele europene pierderea accesului la serviciile financiare ale City-ului Londonez. Ar risca exporturi in valoare de 290 miliarde lire anual din UE in Marea Britanie. Ar afecta lanturile de aprovizionare sofisticate si integrate pe care se bazeaza multe companii europene", a adaugat May.