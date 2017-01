O femeie din Pakistan, condamnata la moarte dupa ce si-a ars de vie fiica, drept pedeapsa pentru ca se casatorise fara permisiunea familiei

Parveen Bibi a recunoscut in fata unui tribunal special din orasul Lahore ca si-a ucis fiica, in iunie, pentru ca, sustine femeia, "a facut familia de rusine".Potrivit politiei, Zeenat Rafiq, in varsta de 18 ani, s-a casatorit pe ascuns cu Hassan Khan si a fugit cu el, traind cu familia acestuia o saptamana, inainte sa fie ucisa.Tribunalul l-a condamnat pe fratele victimei, Anees, la inchisoare pe viata, dupa ce dovezile au indicat ca acesta, impreuna cu mama sa, au batut-o pe tanara. Ulterior, Parveen Bibi a stropit-o pe tanara cu benzina si i-a dat foc.Dupa uciderea tinerei, intr-un district sarac din Lahore, niciun membru al familiei nu a revendicat cadavrul, a precizat politia. Cadavrul tinerei a fost preluat de familia sotului, ea fiind ingropata dupa lasarea serii intr-un cimitir de langa oras.Violenta impotriva femeilor este o problema foarte mare in Pakistan, potrivit Comisiei independente pentru Drepturile Omului din Pakistan. Comisia informeaza, citand cazuri aparute in presa, ca in 2015 s-au produs peste 1.100 de "crime de onoare".Parlamentul pakistanez a adoptat o lege care pedepseste "crimele de onoare" in octombrie, la 3 luni dupa moartea unei tinere vedete de platformele de social media, Qandeel Baloch, cunoscuta ca activista pentru drepturile femeilor. Fratele ei a fost arestat in legatura cu moartea ei.In societatea pakistaneza, sunt considerate acte dezonorante fuga de acasa, fraternizarea cu barbatii sau alte incalcari ale normelor conservatoare. In majoritatea cazurilor, victima este femeie, iar ucigasul este un membru al familiei, care scapa de pedeapsa daca obtine iertare pentru crima din partea membrilor familiei.Potrivit noii legi, rudele ii pot ierta pe condamnatii la moarte, insa acestia din urma trebuie sa execute o pedeapsa pe viata.