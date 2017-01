Alegerea noului presedinte al Parlamentului European: Antonio Tajani (PPE) are cele mai multe voturi in primul tur

Italianul Tajani (fost consilier al lui Silvio Berlusconi) este considerat favorit in cursa pentru alegerea noului presedinte al PE, mai ales dupa ce candidatul ALDE (liberalii europeni), Guy Verhofstadt, s-a retras din cursa marti dimineata si a anuntat ca il sustine pe Tajani.Sapte politicieni si-au depus candidatura pentru presedintia Legislativului UE. Este vorba despre Eleonora Forenza (Stanga Unita Europeana-Stanga Verde Nordica, Italia), Jean Lambert (Grupul Verzilor / ALE, Marea Britanie), Gianni Pittella (S & D, Italia), Laurentiu Rebega (Europa Natiunilor si Libertatii, Romania), Helga Stevens (Conservatorii si Reformistii Europeni, Belgia), Antonio Tajani (PPE, Italia) si Guy Verhofstadt (ALDE, Belgia) - care s-a retras marti.Presedintele Parlamentului European este ales prin vot secret, iar castigatorul trebuie sa obtina 50% plus un vot.Daca dupa trei tururi de scrutin nu este ales nici un candidat, asa cum sugereaza sondajele ca se va intampla, candidatii cu cele mai multe voturi vor participa la un al patrulea tur de scrutin, in care presedintele este ales cu majoritate simpla (cel mai mare numar de voturi). In caz de egalitate, este ales candidatul cel mai in varsta.Presedintele PE coordoneaza toate lucrarile Parlamentului si ale organelor sale constitutive, precum si dezbaterile din sedintele plenare. El reprezinta Parlamentul in toate afacerile juridice si relatiile externe.De asemenea, el semneaza bugetul UE pentru ca acesta sa devina operational, dar si toate actele legislative adoptate prin procedura legislativa ordinara.Majoritatea legislatiei UE are nevoie de aprobarea parlamentului European, astfel ca presedintele institutiei are un rol crucial in negocierile privind normele propuse de Comisie.Liderii europeni, in frunte cu Angela Merkel, cancelarul german, se tem ca un PE. divizat va provoca si mai mult haos in politica europeana, intr-o perioada in care Bruxelles-ul incearca sa impuna politici controversate privind migratia, securitatea, pietele de capital, bancile si energia. Mai mult, Brexitul, care ar urma sa fie demarat pana la finalul lunii martie, duce blocul comunitar pe teren necunoscut.