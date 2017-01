Curtea Constitutionala din Germania a respins o cerere de interzicere a partidului de extrema dreapta NPD

"Cererile reclamantului au fost respinse (...) In unanimitate, Camera a doua (a Curtii) a apreciat ca, desi NPD are cu certitudine obiective neconstitutionale, nu exista elemente concrete substantiale care sa dea de inteles ca actiunea (partidului) ar putea fi incoronata de succes", a declarat presedintele Curtii Constitutionale din Karlsruhe, Andreas Vosskuhle, citat de AFP.Cele 16 landuri germane, reprezentate in Bundesrat, au inaintat o cerere de interzicere a NPD, formatiune descrisa in 2013 de serviciile secrete ca "rasista, antisemita si revizionista".Intr-un document de 270 de pagini, se facea referire la proximitatea intelectuala intre NPD si partidul nazist NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), vizibila mai ales in raportarea sa la straini si in antisemitismul sau.Totodata, landurile acuzau NPD ca intretine "o atmosfera de teroare" in estul Germaniei, unde este implantat mai puternic.Interzicerea unor partide politice constituie un subiect sensibil in Germania, unde se mentine inca vie amintirea reprimarii disidentilor sub regimurile nazist si comunist. Numai doua partide au fost interzise in Germania dupa 1945: SRP, un mostenitor al partidului nazist, in 1952, apoi Partidul Comunist German (KPD), in 1956.