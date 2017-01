Vladimir Putin si Igor Dodon discuta despre conflictul inghetat din Transnistria

Liderul rus l-a invitat pe Dodon la Moscova la mijlocul lui noiembrie pentru succesul in alegeri.Vladimir Putin a acordat atentie pregatirilor intalnirii, a declarat luni Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului.Peskov a notat ca a trecut mult timp de la ultima intalnire la nivel inalt ruso-moldoveana si ca Dodon efectueaza prima sa vizita in strainatate in calitate de sef al statului in Rusia.Dodon si Putin urmeaza sa discute despre situatia actuala a cooperarii bilaterale in domeniile economic, comercial si cultural, potrivit Kremlinului.Marti, "cei doi presedinti (...) se vor concentra asupra problemelor regionale curente, in principal asupra solutionarii disputei transnistrene", a precizat serviciul de presa al presedintiei ruse intr-un comunicat.Igor Dodon a declarat la sfarsitul lui decembrie ca intentioneaza sa discute despre reluarea exporturilor de bunuri moldovenesti pe piata rusa si problema muncitorilor imigranti in Rusia.Potrivit unor estimari, aproximativ 500.000 de moldoveni muncesc in Rusia.Tot in decembrie, vicepremierul rus Dmitri Rogozin spunea ca el crede ca intalnirea intre cei doi presedinti s-ar putea dovedi esentiala in vederea solutionarii acestor probleme care s-au acumulat in relatiile bilaterale.In campania electorala, Dodon a pledat pentru o imbunatatire a relatiilor Chisinaului cu Moscova, mai ales in domeniul economic.El a sugerat chiar ca ar putea organiza un referendum asupra unei retrageri a Republicii Moldova din Acordul politic si de liber-schimb semnat in 2014 cu Uniunea Europeana in vederea unei aderari la Comunitatea Economica Eurasiatica.