Principalul suspect al atacului de la Istanbul soldat cu 39 de morti a fost arestat

Autoritatile turce l-au capturat luni noaptea pe presupusul atacator inarmat, care a ucis 39 de persoane in noaptea de Anul Nou in urma sangerosului atac din clubul exclusivist Reina. De asemenea, acesta a fost identificat sub numele de Abdulkadir Masaripov, scriu Reuters si BBC.Potrivit primelor informatii, suspectul a fost capturat in urma unei operatiunii din districtul Esenyurt din Istanbul, ceea ce indica posibilitatea ca acesta sa nu fi parasit metropola turca dupa atacul armat din Reina. Printre victimele atacului sangeros comis in noaptea dintre ani s-au numarat cetateni din Israel, Franta, Tunisia, Liban, India, Belgia, Iordania si Arabia Saudita, citeaza News.ro..De asemenea, alte aproximativ 70 de persoane au fost ranite, dupa ce atacatorul inarmat a deschis focul in clubul de noapte supraaglomerat. Jihadistii Statului Islamic au revendicat atacul din clubul Reina, situat pe malul european al Basforului.