Monica Crowley, desemnata pentru un post de consilier de catre Trump, se retrage dupa ce a fost acuzata de plagiat

"Dupa o perioada de reflectie, am hotarat ca nu voi ocupa nicio functie in noua administratie a lui Donald Trump", a declarat comentatoarea politica a retelei de televiziune Fox News, citata de Washington Times.Michael Flynn, viitorul consilier pentru securitate nationala, a confirmat retragerea lui Crowley.Aceasta a fost desemnata pe 15 decembrie pentru postul de consilier pentru comunicare strategica al Consiliului pentru Securitate Nationala in echipa lui Donald Trump.Desi, initial, echipa lui Trump a sustinut-o pe ziarista si considerand-o nevinovata, ulterior, site-ul Politico a facut publice alte exemple de plagiat in teza de doctorat a lui Crowley, pe tema relatiilor diplomatice ale SUA cu China, sustinuta in anul 2000, la Universitatea Columbia din New York.