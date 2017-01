Eugene Cernan, ultimul om care a pasit pe Luna, a murit la varsta de 82 de ani

"Suntem indurerari de pierderea astronautului pensionat al NASA, Gene Cernan, ultimul om care a pasit pe Luna", se arata intr-o declaratie data de NASA.Ultimul zbor care a dus oameni pe Luna, Apollo 17, a avut loc in luna decembrie a anului 1972, atunci cand Eugene Cernan a devenit "ultimul om de pe Luna".A calatorit in spatiu de trei ori: ca pilot in misiunea Gemini 9A, in iunie 1966, ca pilot in misiunea Apollo 10, in mai 1969 si in calitate de comandant al misiunii Apollo 17, in decembrie 1972, la ultima aterizare pe Luna a navei Apollo.