Mexic: 5 morti si cel putin 15 raniti, in urma unui atac intr-un club de noapte

Procurorul general al statului Quintana Roo, Miguel Angel Pech, a declarat la o conferinta de presa ca doi canadieni, un italian si un columbian au fost ucisi. Pe langa acestia, si o femeie a murit, in incercarea de a iesi din club.Guvernul canadian a confirmat faptul ca unul dintre cetatenii sai a murit si a declarat ca investigheaza rapoartele unui al doilea deces.Pech a declarat ca totul a inceput atunci cand o persoana inarmata a intrat in clubul Blue Parrot, chiar spre finalul festivalului. Se pare ca o alta persoana ar fi intervenit, ceea ce a dus la un schimb de focuri, care a atras personalul de securitate.Pech a mai adaugat ca alte 15 persoane au fost ranite, dintre care 10 se afla inca spitalizate, o persoana fiind in stare foarte grava.Patru persoane au fost arestate, aflate sub suspiciunea de a fi implicate in incident.