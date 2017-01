Rusia, pregatita sa reia legaturile cu SUA in timpul mandatului lui Donald Trump (oficial rus)

Trump, care l-a salutat pe Putin ca fiind "foarte inteligent", a semnalat ca doreste sa amelioreze relatiile tensionate cu Rusia, desi serviciile de informatii americane au avertizat ca seful Kremlinului este in spatele unor atacuri cibernetic pentru a o discredita pe rivala Hillary Clinton in cursul alegerilor prezidentiale din 2016.Rusia neaga faptul ca a incercat sa contracareze alegerile din SUA prin piratare sau alte mijloace si Trump a minimalizat acuzatiile. Saptamana trecuta, el a dezaprobat de asemenea acuzatiile Moscovei ca a colectat informatii compromitatoare ca fiind "informatii false"."Daca administratia lui Donald Trump este interesata, vom fi pregatiti sa reluam consultarile in format deplin cu partenerii nostri americani prin intermediul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse", a declarat Patrushev pentru ziarul Rossiiskaya Gazeta, controlat de guvern.Totusi, Patrushev a adaugat ca nu se asteapta la ameliorari rapide sau o ridicare rapida a sanctiunilor pe care Vestul le-a impus - spune el - in mod deliberat "pentru a bloca Rusia", deoarece cele doua parti pornesc de la un nivel destul de jos.Patrushev a facut aceste declaratii inainte ca Trump sa declare pentru Sunday Times ca va face propuneri pentru a pune capat sanctiunilor impuse Rusiei in legatura cu anexarea Crimeii, in schimbul unui acord de reducere a armelor nucleare cu Moscova Kremlinul a anuntat luni ca va astepta pana cand Trump isi preia atributiile vineri, inainte de a comenta cu privire la alte propuneri "Orice acorduri de a relua cooperarea va trebui sa fie ghidate de principiile respectului reciproc si egalitatii", a afirmat Patrusev.Putin insusi prezideaza Consiliul de Securitate al Rusiei.Trump a afirmat ca Rusia poate fi un aliat important impotriva gruparilor islamiste ca Statul Islamic.Patrushev si-a exprimat opinia ca administratia Obama a incercat in mod deliberat sa discrediteze Rusia, deoarece nu doreste sa accepte ca pozitia administratiei de la Washington de conducere globala a fost una alunecoasa. Obama a fost un critic puternic al politicii ruse in Ucraina si Siria.Potrivit unor extrase din interviul lui Patrushev difuzat duminica, acesta a declarat pentru Rossiiskaya Gazeta ca Rusia se confrunta cu un numar din ce in ce mai mare de atacuri cibernetice din strainatate - intorcand impotriva tarilor occidentale propriile lor acuzatii de implicare a Rusiei in problemele lor interne.